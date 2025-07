Separazione carriere Tajani | vittoria epocale no attacco a toghe

Roma, 25 lug. (askanews) – Applauso del Consiglio nazionale di Forza Italia in ricordo di Silvio Berlusconi, quando il segretario Antonio Tajani ha parlato del via libera del Senato alla separazione delle carriere. Questa riunione – ha spiegato – per noi “è una festa, questa settima per noi ha rappresentato un momento storico, il coronamento di una battaglia politica durata dal ’94 fino a oggi. Il voto del Senato rappresenta una vittoria epocale. E questo applauso lo dedichiamo a Silvio Berlusconi” perchĂ© “questa è una vittoria politica e morale”. “Nessuno vuole attaccare la magistratura, lo spirito è completamente diverso stiamo portando al termine questa riforma al servizi del cittadino”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: separazione - carriere - tajani - vittoria

Separazione delle carriere, il governo ha fretta: La Russa pronto alla mini-tagliola sugli emendamenti dell’opposizione - Accelerare i tempi, tagliare il dibattito, azzerare migliaia di emendamenti e varare l’agognata separazione delle carriere, provvedimento tanto caro al fu Cavalier Silvio Berlusconi.

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali.

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva - Separazione delle carriere: il punto di svolta che ridefinisce l’autonomia e l’equilibrio del sistema giudiziario italiano.

Giustizia all’italiana: la farsa della separazione delle carriere di Antonio F. Spitale La separazione delle carriere dei giudici, quella riforma tanto cara a Licio Gelli e alla sua P2, è tornata a ruggire, sventolata come una bandiera da Tajani, che ha il coraggio di d Vai su Facebook

Tajani: "Riforma giustizia è vittoria degli italiani, presto al traguardo" #riformadellagiustizia #22luglio #magistrati Vai su X

Separazione carriere, Tajani: vittoria epocale, no attacco a toghe; Tajani, riforma giustizia vittoria epocale, dedicata a Silvio; Separazione carriere, Tajani a Fi:vinceremo di sicuro il referendum.

Separazione carriere, Tajani: vittoria epocale, no attacco a toghe - (askanews) – Applauso del Consiglio nazionale di Forza Italia in ricordo di Silvio Berlusconi, quando il segretario Antonio Tajani ha parlato del via libera del Senato alla separazione d ... Segnala askanews.it

Tajani, riforma giustizia vittoria epocale, dedicata a Silvio - "Lo dedichiamo a Silvio Berlusconi, perchè è stato lui a volerla ed è stato una vittima della violazione del principio 'nulla poena sine lege', perchè non si può colpire qualcuno per una cosa che ... Si legge su quotidiano.net