Senza il nuovo ospedale di Terni non ha senso la costruzione di quello di Narni-Amelia

In merito al recente incontro svoltosi al parco di Cardeto tra la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, alcuni membri della giunta di Palazzo Donini e i cittadini ternani, esprimo il ringraziamento per la presenza a Terni, sottolineo però come nell’occasione il mancato invito al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - ospedale - senso - costruzione

Ospedale di Terni, al via i lavori per potenziare la cabina elettrica generale - Ospedale Santa Maria, al via i lavori per potenziare la cabina elettrica generale. A renderlo noto l’azienda ospedaliera, entrando nel dettagli dell’intervento che avrà luogo nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio.

Ospedale di Terni, Gianni Fabrizi nel consiglio nazionale della Siais: “Grande impegno profuso negli anni” - Gianni Fabrizi, responsabile dell’ufficio tecnico dell’ospedale Santa Maria di Terni, è stato nominato membro del consiglio nazionale della Siais, la Società italiana dell’architettura e dell’ingegneria per la sanità .

Ospedale di Terni, donazione nel ricordo di Sandro Andreani: “Oggi sarebbe stato il suo compleanno” - Donazione all’ospedale di Terni nel ricordo di Sandro Andreani. Nel reparto di oncologia del Santa Maria, lunedì mattina sono state donate due sedute da quattro posti e un tavolo servitore in acciaio inox per la sala prelievi.

“Senza il nuovo ospedale di Terni, non ha senso la costruzione di quello di Narni-Amelia”; “Sugli ospedali occorre iniziare dalla testa, prima Terni”; Claudio Fiorelli (M5S Terni): Il nuovo ospedale di Narni-Amelia non deve essere subordinato alla realizzazione del nosocomio di Terni ma andare di pari passo.

Bandecchi, nuovo ospedale Narni-Amelia? prima Terni - Amelia "se però prima si sarà costruito il nuovo di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di avere buttato soldi dei cittadini per tutt ... Segnala ansa.it

Simonetti, sul nuovo ospedale di Terni trovato solo deserto - "Sul nuovo ospedale di Terni abbiamo trovato solo il deserto. Segnala msn.com