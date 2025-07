Senza ‘Affari Tuoi’ Rai1 crolla Canale5 dilaga in prima serata

Alla Rai le ferie di Stefano De Martino e ‘Affari Tuoi’ stanno costando un distacco dagli 11 ai 13 punti di share da Canale5 nel prime time. Le teche e le fiction in replica non bastano più a Rai1 per contrastare lo strapotere del competitor. Il game-show di De Martino tornerà domenica 7 settembre e quindi ci sarà ancora un mese e mezzo di sofferenza per l’ammiraglia di Viale Mazzini. Alla luce soprattutto del fatto che Canale 5, in primis grazie alla svolta decisa da Pier Silvio Berlusconi, ha messo in campo una supersquadra. Ieri sera per Rai1 è stata una Waterloo. La fascia della prima serata – dalle 20:30 alle 22:29 – è stata dominata dal Biscione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

