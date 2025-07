Sentirsi a casa nel proprio corpo | un percorso tra movimento gioco e relazione

Sentirsi a casa nel e col proprio corpo, a dispetto di un disturbo o di una disabilità .. Da alcuni anni l’associazione PARCO Art Platform, in collaborazione con il Centro Spazio Autismo di Bergamo, propone a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettive il percorso ‘Educational Programme: Movement Practices for Inclusion’. A coordinare la serie di incontri che lo compongono sono Samanta Cinquini e Micaela Leonardi, entrambe, dal 2016, alla guida del gruppo d’arte interdisciplinare ‘Il Pesce d’Oro’. Cinquini è artista, performer, ricercatrice e curatrice indipendente dedicata alla pedagogia, drammaturgia scenica e alla filosofia dell’educazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sentirsi a casa nel proprio corpo: un percorso tra movimento, gioco e relazione

