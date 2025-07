Senna Lodigiana | bracconiere bloccato dopo un inseguimento lungo il Po Trovato l’arsenale

Senna Lodigiana (Lodi), 25 luglio 2025 – Un’operazione anti bracconaggio della Polizia Provinciale di Lodi ha portato al controllo di un uomo sorpreso con armi e strumenti vietati. È stato pizzicato lungo l’argine fluviale di Senna Lodigiana. L’intervento è avvenuto nella mattinata di giovedì 24 luglio 2025, dopo che gli agenti avevano raccolto segnalazioni su attività sospette nella zona rurale del territorio comunale. Durante il pattugliamento, due squadre, una delle quali con auto civetta, si sono appostate nei pressi dell’argine, simulando controlli sui veicoli in transito, dato che l’accesso all’area è riservato a categorie autorizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senna Lodigiana: bracconiere bloccato dopo un inseguimento lungo il Po. Trovato l’arsenale

In questa notizia si parla di: senna - lodigiana - lungo - bracconiere

Senna Lodigiana, medico di base si sente male in ambulatorio: portato d’urgenza in ospedale - Senna Lodigiana (Lodi), 5 maggio 2025 - Ore di apprensione, a Senna Lodigiana, per il malore che ha colpito un apprezzato medico di base del paese.

Senna Lodigiana: non si trovano sostituti per il medico deceduto, scoperte centinaia di pazienti - Senna Lodigiana, 27 maggio 2025 – I medici di medicina generale del territorio hanno rifiutato l’incarico di sostituzione di Giovanni Marchionni, medico di medicina generale operante nei Comuni di Senna Lodigiana, Somaglia e Casalpusterlengo, deceduto qualche giorno fa.

Senna Lodigiana: bracconiere bloccato dopo un inseguimento lungo il Po. Trovato l’arsenale; Beccato grazie a un’auto civetta, un bracconiere fermato e denunciato.

Senna Lodigiana: bracconiere bloccato dopo un inseguimento lungo il Po. Trovato l’arsenale - Senna Lodigiana (Lodi), 25 luglio 2025 – Un’operazione anti bracconaggio della Polizia Provinciale di Lodi ha portato al controllo di un uomo sorpreso con armi e strumenti vietati. Come scrive ilgiorno.it