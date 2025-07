Sei anni d’amore cancellati da un bacio in bagno La rottura è avvenuta nella puntata più seguita di questa edizione Ma lei è già candidata per il trono di Uomini e Donne

N on si è ancora spenta l’eco della quinta puntata di Temptation Island 2025, che ieri sera ha visto consumarsi una rottura clamorosa, quella tra Simone e Sonia B. Mentre per la prossima settimana sono previste ben tre puntate di fila (da martedì 29 al gran finale di giovedì 31 luglio), il docu-reality dei sentimenti è al centro dell’attenzione mediatica. Anche perché l’edizione in corso non solo è la più lunga di sempre (dal 2014 ad oggi), ma anche perché, puntata dopo puntata, il numero dei telespettatori continua a crescere, ed era già altissimo al primo appuntamento. Temptation Island 2025: coppie, tentatrici e tentatori X Leggi anche › Ieri sera a Temptation Island 2025 Sonia B. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sei anni d’amore cancellati da un bacio in bagno. La rottura è avvenuta nella puntata più seguita di questa edizione. Ma lei è già candidata per il trono di Uomini e Donne

