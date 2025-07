Sedicenne disperso nel Po ricerche con eco sonar

Sono riprese questa mattina le ricerche del 16enne che nel tardo pomeriggio di ieri, mentre era in compagnia della famiglia, √® stato visto inabissarsi nel Po al Ponte della Becca, nel comune Pavese di Linarolo.¬† Nelle operazioni da questa mattina √® impiegato anche un sonar ad alta definizione, adatto ai fondali bassi, arrivato dal comando dei vigili del fuoco di Roma, insieme al nucleo sommozzatori specializzati nell'impiego di questa tecnologia, chiamata 'Didson'. Nelle ricerche sono state impiegate gi√† dalla sera di mercoled√¨ numerose squadre dei vigili del fuoco, dalla Lombardia e dal Piemonte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Sedicenne disperso nel Po, ricerche con eco sonar

Pavia, 16enne disperso nel Po: riprendono le ricerche, da Roma sonar per i bassi fondali

Disperso nel Po da due giorni, riprendono le ricerche del 16enne: si usa un sonar per trovarlo

Nassar Abdelrahman, proseguono ricerche del ragazzo disperso nel Po: in azione anche un sonar - Sono riprese le ricerche di Nassar Abdelrahman, il ragazzo di 16 anni disperso nel Po dal tardo pomeriggio di mercoledì, 23 luglio.

Sedicenne disperso nel Po, secondo giorno di ricerche - Sono riprese questa mattina le ricerche del ragazzo di 16 anni, di origine egiziana, disperso nel Po dal tardo pomeriggio di mercoledì, all'altezza del Ponte della Becca nel Pavese.