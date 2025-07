Secondo sigillo di Arensman al Tour de France 2025 L’olandese trionfa nella diciannovesima tappa Pogacar ipoteca la maglia gialla

Nella diciannovesima tappa del Tour de France 2025 arriva il secondo sigillo di Thymen Arensman che taglia il traguardo in solitario precedendo Jonas Vingegaard e la maglia gialla Tadej Pogacar che, ormai, vede la vittoria finale. SECONDO SIGILLO DI ARENSMAN AL TOUR DE FRANCE 2025: LA CRONACA DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA Prima parte contraddistinta dalla fuga di Primoz Roglic, Tobias Foss, Einer Rubio, Victor Campaneartz, Lenny Martinez, Micheal Storer e Bruno Armirail, che hanno preso il largo sulle prime salite. La fuga si è però sfaldata sul Cormet de Roselend dove Paret-Peintre e Roglic hanno allungato portandosi dietro Martinez. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Secondo sigillo di Arensman al Tour de France 2025. L’olandese trionfa nella diciannovesima tappa, Pogacar ipoteca la maglia gialla

In questa notizia si parla di: secondo - sigillo - arensman - tour

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Lienz vince Nicolas Prodhomme. Trionfo finale di Storer; Pogacar è 2°, vince Steinhauser ed è il primo sigillo in carriera; Giro d’Italia 2024, Thymen Arensman: “È stata abbastanza dura oggi, ma sono felice della mia prestazione”.

Thymen Arensman vince a La Plagne, Tadej Pogacar a un passo dal quarto Tour de France - Thymen Arensman fa il bis del successo di Superbagneres trionfando anche a La Plagne, Tadej Pogacar ha le mani sul suo quarto Tour de France. Riporta msn.com

Tour de France 2025, Arensman concede il bis a La Plagne. Pogacar vede Parigi in giallo - Grenadiers ha conquistato la sua seconda vittoria in questa edizione della corsa francese, ... Scrive ilmessaggero.it