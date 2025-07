Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Sebastiano Esposito è destinato a lasciare l’ Inter in questa sessione di mercato. Dopo un periodo in prestito all’ Empoli e altre esperienze lontano da Milano, l’attaccante classe 2002 è pronto a intraprendere una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ , nelle ultime ore sono emersi sondaggi da parte di Ajax e Udinese, ma al momento non c’è certezza che queste trattative vadano avanti. Nonostante ciò, è importante registrare queste voci come parte del quadro delle possibili destinazioni per Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, il futuro resta un’incognita: in stand-by la cessione, cosa succede