Disavventura per Leonardo Manera. Il comico e conduttore radiofonico è stato derubato mentre stava rientrando da una tappa del suo tour “ Non solo Zelig “. La vicenda è accaduta mercoledì 23 luglio mentre il cabarettista era in treno sulla tratta Padova-Mestre. Dopo aver sostenuto uno spettacolo alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, al cinquantottenne è stato sottratto uno zaino (contenente un portatile e altri oggetti personali) mentre era a bordo di un Frecciarossa. A denunciare l’accaduto è stato proprio Leonardo Manera. In un intervento telefonico al programma “ Uno, Nessuno, Centomila ” in onda su Radio 24, il comico ha raccontato la spiacevole disavventura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se trovate uno zaino portatelo alla polizia”: Leonardo Manera derubato in treno, il furto sul Frecciarossa Padova-Mestre