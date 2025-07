Se il bene comune ignora i cittadini

Leggo sul Corriere che la locale Procura della Repubblica avrebbe contestato al Comune di Milano di avere fatto passare in secondo piano l’interesse pubblico rispetto agli interessi privati, con un progetto “che secondo i magistrati avrebbe sì fatto risparmiare il Comune ma avrebbe valorizzato enormemente le aree circostanti”. In quel sublime “ma”, dove il buon senso avrebbe messo una “e”, sta tutta la paradossale logica della caccia alle streghe immobiliari nonchĂ©, in generale, della mentalitĂ giustizialista: consiste in un culto dell’interesse pubblico controfattuale, autolesionistico e astratto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Se il bene comune ignora i cittadini

