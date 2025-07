Se anche lo sciamano rinnega Trump su Epstein | Troveranno qualche storia per fottermi

Ci mancava lo sciamano di QAnon. Jake Angeli Chansley, 38 anni, è il simbolo dell’ assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Le sue corna e la bandiera americana dipinta sulla faccia lo hanno reso noto in tutto il mondo. E oggi anche lui se la prende con Donald Trump per il caso Epstein. «Fanculo questo pezzo di merda. Un impostore», scrive su X Angeli, che ha preso tre anni e mezzo di carcere per l’assalto alla Casa Bianca ma è stato liberato di recente. E mentre il Wall Street Journal fa sapere che c’è anche Bill Clinton nell’album di auguri del miliardario pedofilo, Todd Blanche, numero due del ministero della Giustizia ed ex avvocato del presidente, tornerĂ ad ascoltare in carcere Ghislaine Maxwell, custode dei segreti di Epstein (e di quelli di Trump). 🔗 Leggi su Open.online