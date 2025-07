se anche la silicon valley va alla guerra

Aveva assicurato che la tecnologia proveniente dalla sua startup non sarebbe mai stata impiegata «per scopi militari o di intelligence». Dieci anni dopo, da dirigente di uno dei giganti mondiali del tech, si è intestato la decisione di allentare i vincoli sull’uso dell’intelligenza artificiale in quegli stessi ambiti. È la parabola di Demis Hassabis, considerato il capo per l’intelligenza artificiale di Google, in cui è entrato nel 2014 dopo l’acquisizione della sua startup DeepMind. Mente brillante, capace di vincere il premio Nobel per la Chimica nel 2024 per lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale che calcola le strutture tridimensionali delle proteine, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nelle strategie del colosso di Mountain View. 🔗 Leggi su Tpi.it

