Era da almeno vent’anni che in provincia di Belluno si discuteva di costruire una nuova strada per ridurre il traffico sulla Statale 51 di Alemagna nella zona di Longarone. Oggi, grazie al traino delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, quel progetto sta per materializzarsi. Al casello finale dell’autostrada A27 – uscita Pian di Vedoia – partirĂ in direzione nord un corridoio d’asfalto lungo 11 chilometri, parallelo al fiume Piave e alla stessa SS51, che si allaccerĂ con la Statale all’altezza della galleria di Termine di Cadore. In questo modo, ci saranno due percorsi alternativi per chi è diretto verso le Dolomiti e chi invece deve passare dal centro abitato di Longarone. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Se 94 cantieri posson bastare: ecco le principali opere connesse ai Giochi di Milano-Cortina