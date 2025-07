Scuole Leopardi partiti i lavori per realizzare la nuova mensa

Un tesoretto di 440mila euro, grazie a un finanziamento del Pnrr, che permetterà di riqualificare il secondo livello dell’Istituto Gesù Bambino e trasformarlo nella nuova mensa. Nel plesso di via XX Settembre, che dall’anno scolastico 2021-2022 accoglie gli alunni della scuola elementare Leopardi, i lavori sono partiti mercoledì mattina. Nel piano in questione, attualmente inutilizzato, sarà realizzato uno spazio di 300 metri quadri, nel quale saranno ricavati la refezione, un locale per il porzionamento dei pasti e i servizi igienici. Finora i bambini hanno consumato i pasti in turni diversi, in un locale di 50 metri quadri al piano terra, dove un tempo venivano celebrate le funzioni religiose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuole Leopardi, partiti i lavori per realizzare la nuova mensa

In questa notizia si parla di: leopardi - partiti - lavori - mensa

