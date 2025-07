Scuola primaria Grigoletti da ristrutturare | approvati nuovi fondi per il prefabbricato

Da settembre gli studenti della scuola primaria Grigoletti saranno trasferiti in un prefabbricato. A stabilirlo è la giunta comunale che, su proposta della vicesindaco Mara Piccin, ha approvato una serie di opere temporanee complementari per quanto riguarda la fornitura e la posa in opera della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

La scuola primaria di Sala al Barro trasloca nelle aule dell'asilo - La scuola primaria Don Milani di Sala al Barro cambierà sede. Dopo "attente valutazioni tecniche ed economiche", l'amministrazione comunale di Galbiate ha individuato nell'edificio parrocchiale del quartiere la soluzione temporanea per ospitare gli alunni.

Ratti nella scuola primaria di Solofra: disposta la chiusura dell’istituto - Nella mattinata odierna, il plesso scolastico della scuola primaria “Casapapa”, sito nel Comune di Solofra, è rimasto chiuso a seguito del rinvenimento di alcuni ratti all’interno dell’edificio.

A scuola di legalità : visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice - Comunicato Stampa Gli studenti accolti dai militari per un incontro formativo tra educazione civica, curiosità e Costituzione Nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità , gli alunni della quinta classe della scuola primaria Padre Pio … Continua L'articolo A scuola di legalità : visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice proviene da Fremondoweb.

Per riqulificare la Grigoletti il comune noleggia un prefabbricato

Scuola al freddo, saltano le lezioni alla primaria Grigoletti: i bambini rimandati a casa venerdì 31 gennaio 2025, 11:21