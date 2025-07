Scrivere è un modo per tornare a Colle

. Paolo Maccari, originario di Colle di Val d’Elsa, oggi vive e lavora a Firenze. È autore di diverse raccolte poetiche (Ospiti, Fuoco amico, Contromosse, Fermate) e quest’anno ha esordito nella narrativa con Ballata di Memmo e del Biondo, un romanzo che definisce "relazionale" e che ha come protagonista la sua città natale, raccontata con intensità e partecipazione. Perché questo romanzo? "Per riappropriarmi di Colle. È stato un modo per tornarci mentalmente. Avevo bisogno di tempi più dilatati, di un ritmo diverso rispetto alla poesia: il romanzo mi ha permesso una scrittura più lenta, più riflessiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Scrivere è un modo per tornare a Colle"

In questa notizia si parla di: modo - scrivere - tornare - romanzo

Scrivere canzoni è un modo per sopravvivere alla disgregazione del quotidiano - C’è un corvo che si posa ogni mattina alle undici e mezza sulla ringhiera del mio balcone di Milano. Sembra arrivato da un altro pianeta, unico essere vivente non umano della zona.

“Bonificami tutto: tanto non dichiariamo niente e nessuno ci può fare nulla” I Ufficiale, Agenzia delle Entrate non ti può controllare se non è REDDITO: ma devi scrivere in questo modo - Bonifici sospetti e controlli fiscali, ecco cosa devi sapere per evitare sanzioni: cos’è la presunzione di reddito Ogni movimento in entrata su un conto corrente può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto quando si tratta di bonifici di importo elevato o con causali poco chiare.

? Tre racconti. Tre voci. Un’ambientazione prevalente su tutte: Domodossola. Nel libro “Inizio da qui”, Micaela Caputo ci accompagna tra le vie della sua... Vai su Facebook

Scrivere è un modo per tornare a Colle; Ereditiamo il dolore di chi ci ha preceduti. Intervista a Mario Desiati; Abdulrazak Gurnah, tornare a essere uno scrittore dopo aver vinto il Nobel.

Jonathan Coe, 'sogno di scrivere un romanzo breve e semplice' - Lo ha detto Jonathan Coe ospite del Festival letterario Il Libro Possibile che dopo la tappa a Polignano sarà a Vieste fino al 26 ... Come scrive ansa.it