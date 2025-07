Scopri il thriller imprevedibile di keeley hawes su amazon prime e cambia i tuoi weekend

nuova serie thriller su amazon prime video con keeley hawes. Una recente uscita su Amazon Prime Video propone una nuova produzione originale che ha già catturato l’attenzione degli appassionati di suspense e azione. La serie, intitolata The Assassin, si compone di sei episodi disponibili in streaming dal 25 luglio 2025. La narrazione, scritta dai creatori di The Missing, Harry e Jack Williams, introduce un intreccio ricco di colpi di scena, umorismo britannico e scene d’azione ad alta tensione. trama e ambientazione della serie. una protagonista complessa e misteriosa. Al centro della storia troviamo Julie, interpretata da Keeley Hawes, una ex assassina ritirata che vive in Grecia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Scopri il thriller imprevedibile di keeley hawes su amazon prime e cambia i tuoi weekend

In questa notizia si parla di: prime - amazon - thriller - keeley

Il Baracchino, Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video - Prime Video ha pubblicato il trailer de Il Baracchino, la prima serie italiana d’animazione Amazon Original, ambientata nel mondo della stand-up comedy, prodotta da Lucky Red, in collaborazione con Prime Video e realizzata a Palermo dallo studio di animazione Megadrago.

Fallout, Amazon annuncia il rinnovo per una terza stagione in attesa della seconda a dicembre su Prime Video - Fallout, all’Upfront annuale di Amazon annunciato il rinnovo per una terza stagione, prima del debutto della seconda stagione a dicembre 2025 su Prime Video.

Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025, che inizia ufficialmente adesso - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.

The Assassin: Il trailer ufficiale della nuova serie con Freddie Highmore; Italian Global Series, i vincitori del Premio Maximo; Italian Global Series Festival, annunciati i vincitori del Premio Maximo e l'arrivo di Can Yaman.

Ditch your weekend plans after Amazon Prime drops ‘unpredictable’ Keeley Hawes thriller - If you have weekend plans, cancel them – Amazon Prime Video has just dropped all six episodes of a new thriller series starring Keeley Hawes. metro.co.uk scrive

Keeley Hawes reveals one thing that 'shocked' her in new Prime Video thriller - Keeley Hawes has revealed the one thing that "shocked" her in Prime Video's latest thriller, The Assassin. Scrive express.co.uk