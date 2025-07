Scoperta delle nuove action figure power lords al panel nacelleverse di sdcc 2025

Il mondo dei collezionisti e degli appassionati di cultura pop si arricchisce di nuove proposte grazie all'espansione del NacelleVerse, che presenta una linea rinnovata di action figures dedicate ai Power Lords. Questi personaggi iconici degli anni '80 sono stati riproposti con un design aggiornato, mantenendo l'essenza originale ma adattandola alle tendenze contemporanee. La presentazione ufficiale è avvenuta in occasione del San Diego Comic-Con 2025, evento di riferimento per le novità nel settore dell'intrattenimento e del collezionismo.

In questa notizia si parla di: action - power - lords - nacelleverse

