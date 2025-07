Scontro tra moto e furgone a Osnago centauro soccorso in gravi condizioni

Un grave incidente ha scosso la tranquillità del venerdì mattina a Osnago. Una motocicletta e un furgone si sono scontrati in via Milano, causando il ferimento del centauro, sbalzato con violenza sull'asfalto dopo l'urto. Uno schianto aggravato anche dall'impatto della due ruote contro un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: furgone - osnago - centauro - scontro

Incidente a Osnago, schianto tra una moto e un furgone: grave il centauro - Osnago (Lecco), 25 luglio 2025 – Incidente verso le 11 di oggi, venerdì 25 luglio, a Osnago, nel Lecchese.

Incidente a Osnago: scontro tra moto e furgone. Centauro 65enne in codice rosso trasportato in elisoccorso al San Gerardo; Osnago: violento scontro sulla 342 tra moto e furgone. Centauro in rosso al S. Gerardo; Grave incidente a Osnago: motociclista in codice rosso dopo lo scontro con un furgone.

Incidente a Osnago: scontro tra moto e furgone. Centauro 65enne in codice rosso trasportato in elisoccorso al San Gerardo - A Osnago, in via Milano, un motociclista di 65 anni è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto la sua moto e un ... Scrive resegoneonline.it

Incidente a Osnago, schianto tra una moto e un furgone: grave il centauro - Inevitabili i disagi alla viabilità: code in entrambe le direzioni con la strada percorribile in senso unico alternato ... Secondo msn.com