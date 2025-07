Scontro politico a Chieti | Alessandro Carbone chiede le dimissioni dell’assessora Giannini dopo un attacco alla memoria della madre scomparsa

Alessandro Carbone, del Partito Liberal Democratico, ha diffuso una nota dai toni durissimi nei confronti dell’assessora comunale Alberta Giannini, accusandola di aver citato la madre scomparsa, Giovanna Calignano, in un commento social alle recenti dichiarazioni critiche di Cabone sulla politica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: alessandro - carbone - assessora - giannini

Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana - Omicidio suicidio a Rivalta. Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana.

Femminicidio a Rivalta di Torino: Alessandro Raneri uccide la moglie Assunta 'Susy' Carbone, poi va a suicidarsi nel lago Grande di Avigliana - I carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno trovato, nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno 2025, il cadavere di Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, nell'appartamento in cui viveva in via XXV Aprile 23 a Rivalta di Torino.

Omicidio - suicidio a Rivalta, Susy Carbone uccisa da Alessandro Raneri dopo la lite: chi erano le due vittime - Iniziano a emergere i primi dettagli sulla morte di Susy Carbone e Alessandro Ranieri a Rivalta di Torino, per cui si ipotizza un femminicidio - suicidio

Scontro politico a Chieti: Alessandro Carbone chiede le dimissioni dell’assessora Giannini dopo un attacco alla memoria della madre scomparsa https://ift.tt/zWUS6DT https://ift.tt/3K1Qlca Vai su X

Scontro politico a Chieti: Alessandro Carbone chiede le dimissioni dell’assessora Giannini dopo un attacco alla memoria della madre scomparsa; Scontro politico a Chieti: Alessandro Carbone chiede le dimissioni dell'assessora Giannini dopo un attacco alla memoria della madre scomparsa; Rissa nella partita di calcio in campeggio, 15enne accoltellato: è grave.

Alessandro Carbone, chi è il marito Jill Cooper/ Matrimonio nel 2007 ... - Alessandro Carbone è il marito di Jill Cooper, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Lo riporta ilsussidiario.net

Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri. L'amica: «Lui ... - 5 «Non litigavano, lui era una persona molto tranquilla, lei era sempre solare ... Come scrive leggo.it