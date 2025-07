Scontri tra Thailandia e Cambogia Soldati al confine dodici i morti

Scontri tra Thailandia e Cambogia. Oltre a declassare le loro relazioni diplomatiche in una significativa escalation della crisi sui confini contesi, c’è stato anche uno scontro a fuoco tra i rispettivi eserciti alla frontiera che hanno provocato la morte di 12 cittadini di Bangkok, incluso un soldato saltato su una mina, e decine di feriti anche gravi. Oltre 40mila evacuati. Al centro della vicenda, sempre il tempio di Preah Vihear, conteso per decenni e la cui sovranità è stata assegnata dal 1962 alla Cambogia da una sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja, confermata nel 2013 dopo il sanguinoso conflitto di due anni prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontri tra Thailandia e Cambogia. Soldati al confine, dodici i morti

In questa notizia si parla di: cambogia - scontri - thailandia - soldati

Nuovi scontri a fuoco tra Cambogia e Thailandia al confine e le accuse reciproche - Giovedì mattina soldati thailandesi e cambogiani hanno iniziato a spararsi contro in una zona contesa al confine tra i due paesi, vicino a un antico tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom e per la Cambogia Tamone Thom.

La Thailandia chiude il confine con la Cambogia: spari e scontri per la linea di demarcazione - La contesa è per la demarcazione del confine e la tensione non era mai stata così alta negli ultimi 15 anni.

Torna la tensione tra Thailandia e Cambogia: nuovi scontri lungo il confine conteso - Nuovi scontri tra le forze armate di Thailandia e Cambogia in un’area vicina al tempio di Ta Moan Thom, lungo una delle zone di confine più controverse tra i due Paesi, che ormai da maggio è oggetto di una disputa.

? In corso gravi scontri armati tra soldati di Cambogia e Thailandia in una zona contesa al confine. Segnalati alcuni morti anche tra i civili. Bangkok ha accusato Phnom Penh di aver lanciato alcuni razzi nel suo territorio e ha bombardato alcune postazioni mi - X Vai su X

Scontri a fuoco si sono verificati tra soldati thailandesi e cambogiani in una zona di confine contesa tra i due Paesi asiatici, che hanno ridotto le... Vai su Facebook

Scontri tra Thailandia e Cambogia: ecco cosa sta succedendo; Scontri Thailandia-Cambogia: prove di guerra alla frontiera; Scontri tra Thailandia e Cambogia. Soldati al confine, dodici i morti.

Scontri tra Thailandia e Cambogia. Soldati al confine, dodici i morti - Oltre a declassare le loro relazioni diplomatiche in una significativa escalation della crisi sui confini contesi, c’è stato anche uno scontro a fuoco tra i rispetti ... Secondo quotidiano.net

Scontri a fuoco al confine tra Thailandia e Cambogia: almeno 12 morti, Bangkok chiude i valichi - I due Paesi si accusano reciprocamente di aver dato inizio alle ostilità, scoppiate in una zona di confine contesa dove sorge l'antico tempio di Prasat Ta Muen Thom ... Lo riporta msn.com