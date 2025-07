Scontri tra Thailandia e Cambogia | paura per un’escalation

Paura per una nuova escalation dopo gli scontri tra Thailandia e Cambogia scoppiati nella zona di confine contesa tra i due Paesi. C’è ora il rischio di una guerra regionale? Scontri tra Thailandia e Cambogia: cosa sta succedendo? È altissima tensione tra Thailandia e Cambogia dopo gli scontri esplosi il 24 luglio verificatisi tra i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nuovi scontri a fuoco tra Cambogia e Thailandia al confine e le accuse reciproche - Giovedì mattina soldati thailandesi e cambogiani hanno iniziato a spararsi contro in una zona contesa al confine tra i due paesi, vicino a un antico tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom e per la Cambogia Tamone Thom.

La Thailandia chiude il confine con la Cambogia: spari e scontri per la linea di demarcazione - La contesa è per la demarcazione del confine e la tensione non era mai stata così alta negli ultimi 15 anni.

Torna la tensione tra Thailandia e Cambogia: nuovi scontri lungo il confine conteso - Nuovi scontri tra le forze armate di Thailandia e Cambogia in un’area vicina al tempio di Ta Moan Thom, lungo una delle zone di confine più controverse tra i due Paesi, che ormai da maggio è oggetto di una disputa.

Scontri a fuoco al confine tra Thailandia e Cambogia. Almeno 16 morti e 138mila evacuati; Guerra Thailandia-Cambogia, paura e caos per gli italiani in viaggio: avvisi, indicazioni, pericoli e allerte della Farnesina. Tutte le informazioni; Secondo giorno di combattimenti tra Thailandia e Cambogia, 15 morti e 58mila sfollati.

Thailandia-Cambogia, rischio escalation. Bangkok: «Scontri potrebbero sfociare in una guerra». Morto un civile - Oltre a declassare le loro relazioni diplomatiche in una significativa escalation della crisi sui confini contesi, le ultime ore hanno visto lo scontro a ... Si legge su ilmattino.it

Thailandia e Cambogia, esplosioni e spari al confine: civili in fuga nella provincia di Surin - Tensione al confine tra Thailandia e Cambogia: spari e esplosioni nella provincia di Surin costringono i civili a rifugiarsi nei bunker. Scrive affaritaliani.it