Scontri Thailandia-Cambogia oltre 130mila civili evacuati

Bangkok, 25 lug. (askanews) - Immagini di operazioni con droni e mezzi militari alle frontiere fra Thailandia e Cambogia e di persone che si rifugiano in scuole e palestre. Gli scontri che vanno avanti da due giorni potrebbero ampliarsi in una guerra vera e propria, ha dichiarato il premier ad interim, Phumtham Wechayachai, precisando che al momento "la situazione rimane però limitata a scontri isolati". Più di 130.000 civili sono stati evacuati dalle province confinanti con la Cambogia dall'inizio degli scontri, mentre entrambi i paesi continuano ad attaccarsi. Secondo fonti del Ministero degli Interni thailandese i conflitti a fuoco sono in atto in dodici zone diverse alla frontiera fra i due paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontri Thailandia-Cambogia, oltre 130mila civili evacuati

