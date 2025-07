Scontri Thailandia-Cambogia degenerano Bangkok avverte | Rischio guerra

Proseguono gli attacchi reciproci nelle zone contese di confine. La Thailandia denuncia 15 vittime civili e oltre 138mila evacuati insieme a 1500 famiglie. Il duro confronto tra i due Paesi si era riacceso lo scorso maggio quando un soldato cambogiano √® morto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Scontri Thailandia-Cambogia degenerano, Bangkok avverte: ‚ÄúRischio guerra‚ÄĚ

Nuovi scontri a fuoco tra Cambogia e Thailandia al confine e le accuse reciproche - Giovedì mattina soldati thailandesi e cambogiani hanno iniziato a spararsi contro in una zona contesa al confine tra i due paesi, vicino a un antico tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom e per la Cambogia Tamone Thom.

La Thailandia chiude il confine con la Cambogia: spari e scontri per la linea di demarcazione - La contesa è per la demarcazione del confine e la tensione non era mai stata così alta negli ultimi 15 anni.

Torna la tensione tra Thailandia e Cambogia: nuovi scontri lungo il confine conteso - Nuovi scontri tra le forze armate di Thailandia e Cambogia in un‚Äôarea vicina al tempio di Ta Moan Thom, lungo una delle zone di confine pi√Ļ controverse tra i due Paesi, che ormai da maggio √® oggetto di una disputa.

Scontri Thailandia-Cambogia degenerano, Bangkok avverte: Rischio guerra; Thailandia-Cambogia: i motivi dello scontro tra vendette famigliari, zii e interessi economici.

Thailandia-Cambogia, rischio escalation. Bangkok: «Scontri potrebbero sfociare in una guerra». Morto un civile - Oltre a declassare le loro relazioni diplomatiche in una significativa escalation della crisi sui confini contesi, le ultime ore hanno visto lo scontro a ... Scrive ilmattino.it

Cosa succede tra Thailandia e Cambogia e perché - Gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia si sono intensificati in questi giorni di fine luglio 2025, ma riguardano una situazione pregressa di contesa ... Segnala msn.com