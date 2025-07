Scontri Thailandia-Cambogia 14 morti

13.18 La Thailandia ha dichiarato che sono 138mila le persone trasferite nei rifugi dopo che hanno dovuto lasciare le loro case in 6 villaggi lungo il confine con la Cambogia, per gli scontri militari tra i due Paesi. Il bilancio delle vittime negli scontri è salito a 14 morti, riferiscono le autorità sanitarie thailandesi. Un morto e 5 feriti, fa sapere la Cambogia. Tensioni tra i due Paesi sempre presenti e peggiorate da maggio. "Preoccupata" la Cina, anch'essa nell'Asean. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

