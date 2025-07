Scomparso in vacanza e trovato morto dopo un mese risolto il caso di Jay Slater | Vedo solo montagne

“Ho sete ma vedo solo montagne”, è questo l'ultimo messaggio di Jay Slater, 19enne inglese scomparso durante la vacanza a Tenerife lo scorso anno e trovato morto in un burrone un mese dopo. Inchiesta chiusa: "Fu incidente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

