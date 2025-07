Scomparso in Italia da giorni poco fa il drammatico annuncio | come l’hanno trovato

Il 32enne era scomparso lasciando dietro di sé soltanto un paio di infradito sulla spiaggia. Era la sera del 22 luglio, una serata caratterizzata da una quiete tipica dell’estate. Il giovane sembrava sereno, immerso nella tranquillità del mare, ma da quel momento si sono perse le sue tracce. Nessun segnale, nessuna comunicazione, solo un silenzio che ha alimentato l’ansia di amici e familiari. Che fine ha fatto? Leggi anche: Operai morti a Napoli, la scoperta choc sulla dinamica: cosa salta fuori Le ricerche del giovane. Le ricerche sono partite già dal mattino seguente. Le forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, hanno organizzato un piano di ricerca che ha coinvolto droni, sommozzatori e pattuglie impegnate lungo la costa e nell’entroterra. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scomparso in Italia da giorni, poco fa il drammatico annuncio: come l’hanno trovato

In questa notizia si parla di: scomparso - italia - giorni - poco

“Purtroppo è lui”. Dramma in Italia: era scomparso, trovato senza vita così - Era scomparso nel nulla da ore e di lui si erano improvvisamente perse le tracce. Prima ancora che potessero partire le ricerche, però, è arrivato il drammatico annuncio: il corpo è stato ritrovato senza vita da un passante, che ha subito lanciato l’allarme.

Yossef Sohb scomparso a 17 anni da Artena: “Parla e capisce l’Italiano, non ha parenti in Italia” - Yossef Sohb è scappato da un centro d'accoglienza di Artena. Minorenne, non ha amici né parenti in Italia.

Si cerca il 72enne Pietro Bonaccorsi, scomparso ieri nella zona di corso Italia - Era uscito per sbrigare alcune commissioni e non è più tornato a casa. Dalle 17 di ieri non si hanno notizie del 72enne catanese Pietro Bonaccorsi, residente nella zona di Corso Italia.

ULTIM'ORA - Scomparso da 24 ore, la notizia su Tony arrivata poco fa: è la peggiore. Dov'era Vai su Facebook

È morto Ozzy Osbourne; Ragazzi scomparsi nel fiume Piave, un 21enne è morto mentre l'amico è riuscito a salvarsi: la dinamica; Papa Francesco è morto, aveva 88 anni. L'annuncio del cardinale Farrell: «Alle 7.35 è tornato alla casa del Padre».

Goffredo Fofi, scomparso pochi giorni fa, aveva lavorato anche nelle colonie estive litigando persino con Margherita Zoebeli a Rimini - Quando un grande personaggio scompare è sempre difficile trovare le parole migliori per parlarne, soprattutto se nelle ore e nei giorni immediatamente successivi a ricordare il personaggio sono tanti ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Scomparso da tre giorni, si cerca nel fiume Brembo - L'Eco di Bergamo - Si teme sia finito nel fiume Brembo lunedì, poco prima del nubifragio abbattutosi in serata, mentre portava a spasso il suo rottweiler a ... Riporta ecodibergamo.it