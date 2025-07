Scomparsa dopo il bagno 12enne soccorsa dai vigili del fuoco e portata in ospedale | è morta

Nel pomeriggio di giovedì 24 luglio, un pomeriggio estivo come tanti si è trasformato in tragedia lungo la riviera nord di Pescara. Una bambina di 12 anni è scomparsa mentre si trovava in acqua nei pressi di una spiaggia liber a, tra gli stabilimenti balneari Plinius e Nettuno. Alcuni bagnanti hanno dato l’allarme dopo aver notato che il gruppo di ragazzini con cui era entrata in mare stava tornando verso riva senza di lei. È bastato un attimo, una corrente improvvisa forse, e della piccola si è persa ogni traccia. Le urla e il panico dei presenti hanno attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

