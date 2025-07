Scivola in acqua e scompare | a vuoto le ricerche del 16enne Il padre l’ha visto trascinato dalla corrente

Linarolo (Pavia) – Stava camminando nei pochi centimetri d’acqua sulla riva, non si sa se sia scivolato o finito in una buca, sta di fatto che è finito nel fiume ed è stato trascinato dalla corrente. Il ragazzo, 16enne di nazionalità egiziana, residente a San Martino Siccomario, nel Pavese, risulta formalmente disperso. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di ieri, ancora senza esito. E purtroppo le speranze di trovarlo ancora vivo sono pressoché nulle. L’allarme era stato lanciato poco dopo le 20 di mercoledì dal padre, che si trovava con i due figli, il 16enne e il fratello 19enne, sulla spiaggia sotto il ponte della Becca, nel comune di Linarolo, alla confulenza del Ticino nel Po. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scivola in acqua e scompare: a vuoto le ricerche del 16enne. Il padre l’ha visto trascinato dalla corrente

In questa notizia si parla di: acqua - ricerche - 16enne - trascinato

«Un corpo è finito in acqua»: ricerche in corso nel Sile - «Un corpo è finito in acqua». Di questo tenore la segnalazione giunta alle 9.30 di stamattina, 15 maggio, al centralino del 112.

Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile: ricerche in corso dei sommozzatori. I Vigili del fuoco in sorvolo con l'elicottero - SILEA - Sono iniziate alle 9.30 di questa mattina le operazioni dei sommozzatori alla ricerca di una persona dispersa nel fiume Sile.

Ragazzini scomparsi nel Piave, l?allarme lanciato da un?amica: «Sono entrati in acqua e non li ho più visti». Ricerche in corso - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Scomparsi nel nulla dopo un bagno sul Piave. Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per ritrovare due amici visti l'ultima volta sul greto del Piave.

Momenti di paura ieri a #Castellammare, quando un bimbo di appena 5 anni, su un materassino gonfiabile, è stato trascinato a largo dalle correnti nel golfo di #Napoli per circa 4 chilometri. A salvarlo la Guardia Costiera. Tratta in salvo anche la nonna, pure le Vai su Facebook

Scivola in acqua e scompare: a vuoto le ricerche del 16enne. Il padre l’ha visto trascinato dalla corrente; Sedicenne disperso nel Po, è stato trascinato al largo dalla corrente; Sedicenne trascinato nel fiume al ponte della Becca, secondo giorno di ricerche con sub ed elicottero.

Scivola in acqua e scompare: a vuoto le ricerche del 16enne. Il padre l’ha visto trascinato dalla corrente - Task force in azione alla confluenza tra Po e Ticino mezzi nautici, terrestri e con l’elicottero ... ilgiorno.it scrive

Ragazzo di 16 anni disperso nel Po: sarebbe inciampato e caduto mentre camminava in riva al fiume - Continueranno venerdì mattina le ricerche del 16enne disperso da mercoledì nel fiume Po, vicino a Pavia. Lo riporta fanpage.it