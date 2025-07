Il successo di For All Mankind ha stimolato discussioni sul suo possibile sviluppo verso un modello simile a Star Trek. La serie, che ha recentemente concluso la quarta stagione con un salto temporale di dieci anni, mostra l’insediamento umano su Marte e promette di esplorare ulteriormente le frontiere dello spazio. Le dichiarazioni dei creatori indicano una volontà di ampliare il proprio orizzonte narrativo, avvicinandosi a concetti tipici della fantascienza classica. la prospettiva di for all mankind sulla futura espansione spaziale. l’evoluzione della trama e i possibili presupposti per un universo simile a star trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sci-fi vincente: le rivelazioni dei creatori su Apple TV e il futuro di Star Trek