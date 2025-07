Schlein rinvia la resa dei conti ma la frattura con i veri riformisti è insanabile

La Direzione del Partito democratico si farà a settembre, a tre mesi da una delle sconfitte più penose della storia della sinistra, quella dei referendum contro il Jobs Act che non hanno raggiunto il quorum. L’effetto rimozione dunque ha consigliato ai dem di sopire, anzi troncare sul nascere, ogni discussione, lasciando il campo alla prossima scadenza elettorale, le Regionali in autunno. La minoranza riformista ha accettato il rinvio, anche se diversi esponenti hanno rafforzato la loro convinzione che ormai nel partito di Elly Schlein gli spazi siano sempre più ristretti. Più in generale, nell’area riformista di “Energia popolare” stanno ormai emergendo due linee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein rinvia la resa dei conti, ma la frattura con i veri riformisti è insanabile

