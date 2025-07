Schlein | Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "E' tempo che l'Italia riconosca lo Stato di Palestina perchĂ© anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, di vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Riconoscere la Palestina è un modo concreto per contribuire a fermare i crimini che il Governo di Netanyahu sta commettendo sia a Gaza che in Cisgiordania. L'Italia non può essere complice dei crimini che stanno avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. Come altri Paesi europei, l'Italia deve dare un contributo concreto al processo di pace, sicuramente il riconoscimento dello Stato di Palestina va in questa direzione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: italia - stato - palestina - crimini

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Milan e Bologna sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Novità Disney Italia Showcase: cosa è stato presentato a Milano - presentazione di disney italia showcase: le principali novità e anticipazioni. In un evento esclusivo tenutosi a Milano, The Walt Disney Company Italia ha svelato le ultime novità riguardanti i propri progetti cinematografici, televisivi e di intrattenimento digitale.

“Stato di emergenza”. Terremoto in Italia, l’annuncio del ministro: cosa succede ora - Scosse forti e che non si arrestano in zona Pozzuoli, ai Campi Flegrei: grande paura nella popolazione.

Orrore ed «errore» Visto che potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina, ma non lo fa; visto che potrebbe chiedere la sospensione dall’Accordo di associazione di Israele con l’Ue, ma invece si oppone; ci rende di fatto complice del massacro in corso a Gaza Vai su Facebook

Schlein: Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza; Gaza, Schlein: Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina; I CRIMINI DI ISRAELE IN CISGIORDANIA.

Schlein: "Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza" - "E' tempo che l'Italia riconosca lo Stato di Palestina perché anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, di vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Lo riporta msn.com

Gaza, Schlein: Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina - "Anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Riporta quotidiano.net