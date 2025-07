Schlein e il Pd blindano anche l’indagato Ricci | Ha detto di essere estraneo resta il nostro candidato

Dopo Beppe Sala, Elly Schlein si schiera anche al fianco dell’indagato Matteo Ricci. “Se il Pd ha fiducia in lui? Assolutamente sì. Come detto l’altro giorno il Pd è al fianco di Ricci” che “resta il nostro candidato. Ha detto di essere completamente estraneo, abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo sia chiarito tutto al piu presto, il Pd è assolutamente al suo fianco”, ha ripetuto la segretaria. Ricci è indagato per corruzione in un’inchiesta su una serie di affidamenti del Comune di Pesaro, avvenuti tra il 2014 e il 2019, periodo in cui era sindaco. Oggi europarlamentare del Pd, Ricci è il candidato del campo largo di centrosinistra a presidente della Regione Marche: dopo aver dato notizia dell’indagine ai suoi danni, ha confermato l’intenzione di rimanere in corsa per sfidare il governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

