Schiacciato da un muletto nel Bresciano | titolare di un’azienda muore sul lavoro

Un uomo di 68 anni è morto schiacciato da un muletto mentre lavorava. È accaduto a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Secondo la prima ricostruzione l’uomo, titolare dell’azienda, è stato travolto dal muletto che era su un camion e che avrebbe dovuto utilizzare per consegnare un carico di legna in un’abitazione privata. Si tratta del secondo incidente sul lavoro nel giro di poche ore, dopo quello avvenuto a Napoli nel quale sono morti 3 operai, precipitati da un cestello di un ponteggio mobile mentre si trovava a 20 metri di altezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

