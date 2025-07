Scherma Luca Curatoli bronzo nella sciabola ai Mondiali Titolo in casa a Bazadze

Il 25 Luglio diventa un giorno di festa per lo sport georgiano, perchè Sandro Bazadze realizza il sogno di una vita e fa esplodere di gioia tutto il palazzetto di Tbilisi. L’idolo di casa si laurea campione del mondo nella sciabola maschile proprio davanti ai suoi tifosi, in una giornata che è senza il minimo dubbio la più importante della carriera. In finale Bazadze ha sconfitto il francese Jean-Philippe Patrice con il punteggio di 15-9 al termine di un assalto che lo ha sempre visto in vantaggio. Un compleanno di bronzo, invece, per Luca Curatoli, che festeggia i 31 anni con la conquista della sua seconda medaglia individuale della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Luca Curatoli bronzo nella sciabola ai Mondiali. Titolo in casa a Bazadze

