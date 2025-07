Scherma fiorettisti e spadiste si qualificano agevolmente agli ottavi dei Mondiali

Dopo la delusione della prova individuale, fiorettisti e spadiste sono tornati in pedana per cominciare il loro cammino nella prova a squadre dei Mondiali a Tbilisi. Un piccolo assaggio quello di oggi, visto che entrambi i quartetti azzurri si sono qualificati per gli ottavi di finale e domani riprenderanno la loro corsa verso il podio iridato. I fiorettisti (Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi) hanno superato la Croazia con il punteggio di 45-30 al termine di una sfida che ha comunque sempre visto gli azzurri in controllo. Negli ottavi l'Italia affronterà Singapore, ma lo sguardo è già al quarto di finale contro una tra Polonia e Corea del Sud e poi all'eventuale semifinale con la Francia.

