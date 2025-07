Scende dal traghetto e si accascia a terra all' improvviso | morta a 36 anni in vacanza con le amiche

La vacanza alle isole Baleari è finita in tragedia. Francesca Ariazzi, 36 anni, è morta in ospedale dopo cinque giorni di agonia. Non si è più ripresa dal malore che l'ha colta all'improvviso mentre stava per tornare a casa dopo una vacanza con le amiche. Il 19 luglio scorso, la ragazza era. 🔗 Leggi su Today.it

“Vacanza forzata in ospedale…”. Paura per il volto Rai, il problema di salute all’improvviso e il ricovero: come sta - Un messaggio di speranza, consapevolezza e gratitudine ha fatto capolino nei giorni scorsi tra le pagine di Instagram, portando alla luce una storia personale intensa e privata che solo ora è stata condivisa con il pubblico.

Malore improvviso mentre è in vacanza con la famiglia: morto nella sua stanza - È morto mentre era in vacanza, sulle sponde del Benaco. Questo è il tragico destino di un uomo di 60 anni, di nazionalità tedesca.

Nata e vissuta a Correggio, Maria Sandra Lusuardi aveva 79 anni. Si trovava in vacanza in Trentino quando è stata colpita dal malore fatale. I funerali si svolgeranno l'11 luglio nella Basilica di S. Quirino a Correggio Vai su Facebook

Scende dal traghetto e si accascia a terra all'improvviso: morta a 36 anni in vacanza con le amiche; Malore improvviso mentre è in vacanza con la famiglia: morto nella sua stanza; Bambino italiano morto a Marsa Alam in Egitto, Mattia Cossettini aveva 9 anni: malore improvviso in vacanza.

Muore in vacanza per un malore improvviso davanti al figlio, addio ad Alessia Burattin, 43 anni - Colta da un malore improvviso durante le ferie a Tambre, Alessia Burattin si è spenta sotto gli occhi dei suoi cari. Scrive msn.com

Stroncata da un malore in vacanza: Alessia muore a 43 anni sotto gli occhi del compagno e del figlio - TAMBRE (BL) – Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Camponogara e quella di Arzergrande: Alessia Burattin, 43 anni, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava in va ... Riporta nordest24.it