Scatta l' esodo estivo | weekend da bollino nero strade e autostrade più trafficate

Primo vero esodo estivo nel weekend che ci proietta da luglio ad agosto. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, per questo fine settimana si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli. Da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Scatta il piano di Anas per l'esodo estivo in questo primo grande fine settimana di partenze per le vacanze in cui è previsto bollino rosso da oggi pomeriggio a domenica pomeriggio. Gli itinerari interessati sono in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.

