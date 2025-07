Sblocca Stipendi | come alzare i salari e legarli all’inflazione

Avs presenta la “Sblocca stipendi”, Fratoianni e Bonelli: “Adeguiamo i salari all’inflazione. Pd e M5s? Si uniscano a noi” - Un meccanismo di adeguamento annuale degli stipendi pubblici e privati all’inflazione. È la proposta lanciata da Avs una conferenza stampa nella quale Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno lanciato la loro proposta di legge ‘Sblocca stipendi’ depositata in Parlamento.

Oggi abbiamo presentato Sblocca Stipendi, la proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra che adegua automaticamente gli stipendi al costo della vita e all’inflazione. È semplice: se il costo della vita sale, anche lo stipendio deve aumentare di pari passo. Perc Vai su Facebook

