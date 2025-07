Savona Juventus non solo Newcastle e Wolverhampton su di lui! Anche club di quel campionato lo monitorano con attenzione | cosa filtra allo stato attuale delle cose!

di Matteo Barile Savona Juventus, il giovane esterno bianconero non è solo considerato dalla Premier League! Anche quel campionato lo segue con attenzione. Come appreso da , Savona, giovane esterno della Juventus, ci sono conferme sull’interesse di Newcastle e Wolverhampton per Nicolò Savona, giovane esterno della Juventus. Le due squadre della Premier League hanno avviato delle trattative informali la scorsa settimana per il difensore. Tuttavia, nonostante l’interesse delle due formazioni inglesi, Savona continua a essere un giocatore della Juventus. Il recente rinnovo contrattuale, che lo lega al club bianconero fino al 2030, ha reso il suo trasferimento meno probabile: la blindatura fino alla predetta scadenza può risultare decisiva per una sua permanenza in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

