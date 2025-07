Savignano di Rigo ricorda il concittadino Decio Raggi a 110 anni dalla morte

Celebrato da vie, piazze, scuole e caserme. Il primo decorato di medaglia d’oro della Grande Guerra, Decio Raggi, viene ricordato domenica 27 luglio a Savignano di Rigo, il paese dove era nato il 29 settembre del 1884. Decio Raggi, peraltro, resta vivo nella memoria e nell’affetto di quanti nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

