Sardegna protesta pro Palestina contro genocidio a Gaza cartelli in aeroporti e luoghi pubblici | Genocidiari non sono benvenuti

Attivisti sardi espongono cartelli a Olbia contro l'arrivo di Ron Dermer: "I criminali di guerra non sono i benvenuti e possono essere perseguiti per legge" In Sardegna c'è stata una protesta silenziosa a favore della Palestina e contro al genocidio dei palestinesi a Gaza

Dal Portogallo buone notizie! Approvata la nostra risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Abbiamo appena finito la riunione annuale dell’assemblea parlamentare dell’OSCE, dove ci siamo confrontati sulle principali crisi internazionali, a p Vai su Facebook

Cagliari: violente repressioni alla solidarietà palestinese «; L'attivista Alham Hmaidan: Per fermare il genocidio non basta riconoscere lo Stato di Palestina; Cinque minuti di buio per Gaza.

Berlino, scontri tra Polizia e manifestanti pro-Pal, calci e pugni dagli agenti, testimone: “Nazisti, genocidio fatto anche in Germania” - VIDEO - Palestina, durante una protesta organizzata nel centro della capitale per denunciare il genocidio in corso a Gaz ... Si legge su informazione.it

Protesta anti-Leonardo. Attivisti salgono sul tetto: "Produce genocidio" - Protesta degli attivisti di Palestina Libera, la campagna italiana del gruppo Palestine Action, che ieri mattina a Sesto Calende hanno scavalcato i cancelli e sono riusciti a salire sul tetto di uno d ... msn.com scrive