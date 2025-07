In Sardegna numerosi incendi sono divampati nel Sud della regione. I roghi sono stati alimentati da un forte vento e hanno danneggiato diverse abitazioni. Due Canadair sono entrati in azione per limitare l’espansione delle fiamme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sardegna, forte vento alimenta incendi nel Sud della regione