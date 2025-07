Siamo davanti all'ennesimo caso di antisemitismo: il cartello scioccante comparso in Sardegna dovrebbe far prendere una posizione netta, chiara e decisa a tutte le istituzioni. Un cartello su cui campeggia la scritta “World Criminals are not welcome in Sardegna and can persecute by law” accompagnato dall'#freepalestine e #stopgenocide. Il tutto scritto in ebraico e inglese, con un simbolo di una fetta d'anguria (ricorrente nella simbologia palestinese, che denota il sostegno al popolo palestinese) ed è apparso contestualmente alla protesta da parte degli attivisti di A Foras per l'arrivo in Sardegna di Ron Dermer, il Ministro degli Affari Strategici del governo per discutere della situazione in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sardegna, cartello choc anti israele: "I criminali non sono benvenuti"