Sapri uomo nudo per le strade | fermato dalla Polizia

Scene surreali a Sapri, dove un uomo è stato notato completamente nudo mentre camminava per le vie cittadine, creando sconcerto tra i passanti. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti, che hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Gli agenti di Polizia sono intervenuti rapidamente, riuscendo a rintracciare l’uomo in evidente stato di agitazione. Dopo averlo avvicinato con cautela, lo hanno fermato per impedirgli di proseguire, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e la sua stessa incolumità . Una volta bloccato, l’uomo è stato identificato e successivamente accompagnato in una struttura sanitaria per essere sottoposto a una valutazione medica. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sapri, uomo nudo per le strade: fermato dalla Polizia

In questa notizia si parla di: uomo - sapri - nudo - fermato

Uomo va in giro nudo a Sapri: bloccato e ricoverato - E' stato fermato in strada mentre circolava completamente nudo, in stato confusionale, un 53enne di Sapri.

Uomo va in giro nudo a Sapri: bloccato e ricoverato; Gira nudo in strada a Sapri: fermato 53enne; A Gallarate un uomo gira nudo per strada e ferisce un infermiere.