Kristin Cabot fino a pochi giorni fa era una perfetta sconosciuta al grande pubblico, una delle tante professioniste del mondo tech americano. Responsabile del personale della startup Astronomer, specializzata in data science e soluzioni per la gestione dei dati, il suo nome circolava solo tra addetti ai lavori. Ma il destino aveva in serbo un colpo di scena: una telecamera "kiss cam" l'ha immortalata in dolce compagnia del CEO durante un concerto dei Coldplay a Boston. In pochi istanti, una scena spensierata si è trasformata in uno degli scandali aziendali più discussi dell'anno. Il video, diventato virale sui social, mostra Cabot e Andy Byron (amministratore delegato di Astronomer) scambiarsi un gesto d'affetto, accorgendosi solo dopo di essere sotto i riflettori, proiettati su un maxi-schermo davanti a migliaia di persone.

© Thesocialpost.it - “Sapete, lei…”. Scandalo amanti al concerto dei Coldplay, cosa hanno fatto a Kristin Cabot