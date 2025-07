Sapete lei… Scandalo amanti al concerto dei Coldplay cosa è successo a Kristin Cabot

Fino a pochi giorni fa, Kristin Cabot era una figura nota solo tra gli addetti ai lavori del mondo tech americano. In qualità di responsabile del personale della startup Astronomer, azienda specializzata in soluzioni per la gestione dei dati e la data science, il suo nome circolava esclusivamente in ambito professionale. Ma tutto è cambiato bruscamente il 16 luglio, quando una telecamera indiscreta, in pieno stile “kiss cam”, l’ha immortalata abbracciata al Ceo della stessa azienda durante un concerto dei Coldplay a Boston. Un momento che, in pochi secondi, è passato dalla leggerezza di un gioco da stadio alla miccia di uno scandalo aziendale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it