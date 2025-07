Sant’Emidio quanti eventi Anche lo show a sorpresa

Svelato il calendario delle iniziative organizzate per la festa di Sant’Emidio. Da domani, giorno di Sant’Anna, saranno tanti gli appuntamenti in programma in città nel corso dei prossimi dieci giorni. Tra le molte novità , spicca lo spettacolo a sorpresa che andrà in scena allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto. Ma è bene procedere con ordine. Domani, alle 12.30, a piazza Aringo verrà presentata la guida ai festeggiamenti, con la consegna del ‘Premio Emidius’. Domenica alle 21, in cattedrale, il concerto di pianoforte con Alessio Falciani. Lunedì alle 21, a piazza Ventidio Basso, serata di liscio allietata dal maestro Luca Bachetti, mentre in piazza del Popolo lo spettacolo ‘Eravamo Bugiardi’ di Romano Firmani e Stefano Romani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

