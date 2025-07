Sant’Anna un’occasione per riscoprire Tredozio

Torna a Tredozio la tradizionale Festa di Sant’Anna, in programma domani e domenica con due giornate ricche di appuntamenti tra cultura, natura, arte e gastronomia. Il programma, curato dal Comune dell’alta valle del Tramazzo, in collaborazione con le realtĂ locali, si snoda tra il centro storico e il paesaggio circostante, con mercatini, passeggiate tematiche, mostre, conferenze, spettacoli serali e proposte gastronomiche per tutti i gusti. Spiega il sindaco Gianni Ravagli: "Si tratta di un’occasione per riscoprire Tredozio e il suo territorio, grazie anche alla collaborazione con il Rifugio Alpino Casa Ponte e con i volontari locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Anna, un’occasione per riscoprire Tredozio

